بغداد تستجيب لطلب عاجل من كركوك بشأن كورونا.. والمحافظ يعلن الاستنفار

2020/02/25 | 16:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وافقت وزارة الصحة العراقية على طلب تقدمت به محافظة كركوك يوم الثلاثاء باستخدام مستشفى "كي وان" كموقع لحجر المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وجاء في وثيقة صادرة من الصحة تلقت شفق نيوز نسخة منه، "بعد تسجيل عدد من حالات الاصابة بفيروس كورونا في محافظة كركوك، نرجو استخدام مستشفى (كي وان) موقعا للحجر الصحي والمعالجة وإشعار شركة نفط الشمال بدلك لغرض تقديم التسهيلات اللازمة للفرق الصحية".

من جانبه، أعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، عن استنفار كافة امكانيات المحافظة، بعد تسجيل اصابة اربعة من مواطني كركوك بفيروس كرونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حضره عضوا مجلس النواب الدكتور بستون عادل وجمال شكور ومدير عام الصحة الدكتور كريم ولي ونائب قائد شرطة كركوك اللواء علي مطشر ومساعد رئيس جامعة كركوك الدكتور عمران جمال و مدراء الدوائر الخدمية والكوادر الصحية والطبية المختصه ومدير الاستخبارات.

وقال الجبوري، "قمنا باتخاذ اجراءات عاجله ونعمل على مدار الساعه لحماية مواطني كركوك, ونتوجه بالشكر لجميع المسؤولين في مجلس الوزراء والهيئة التنسيقية بين المحافظات واعضاء مجلس النواب ودوائرنا".

وأضاف أن "المحافظة باشرت مبكرا باتصالاتها ومساعيها مع الجهات الاتحادية وخصصنا مستوصف في الحي الصناعي, ونعمل بعد استحصال الموافقات الاتحادية على تخصيص مسشتفى كي وان لغرض ايداع المشتبه بهم او المصابين"، مؤكدا تخصيص مبالغ عاجله لصحة كركوك لأكمال متطلبات المستوصف بالحي الصناعي .

وتابع الجبوري بالقول، "قررنا تعطيل الدوام الرسمي يومي 26 و27 من الشهر الجاري عدا دوائر البلدية والبلديات والصحة والكهرباء والماء والمجاري والمصارف كافة وبنسبة 50% الى جانب تعطيل الدوام بالمدارس والكليات والجامعات والمعاهد اعتبارا من اليوم وحتى اشعار اخر, مع منح صلاحيات لمدراء الدوائر منح الاجازات للموظفين ما بعد المده اعلاه, والزام جميع موظفي دوائر المحافظة والمراجعين بأرتداء الكمامات الواقيه حفاظا على سلامتهم , الى جانب منع اقامة مجالس العزاء والافراح لمدة 15 يوم في كركوك" ..



مؤكدا اننا نشرنا فرق صحية في السيطرات".

وطمأن محافظ كركوك المواطنين كافه من قدرة الكوادر الصحية ودوائر المحافظة في تقديم خدماتها، مضيفا "المهم جدا هو تعاون ووعي مواطني كركوك في مواجهة الشائعات والمعلومات الخاطئه والاعتماد على البيانات الرسمية التي تصدر من اعلام المحافظة ودائرة الصحة".

من جانبه، اكد مدير عام صحة كركوك، ان "المرض ظهر بدول الصين وكوريا وايران ودول اخرى , وما سجل لدينا هو عودة عائلة مكونه من سبعة افراد كانوا في الجارة ايران وامس تم فحص العائلة وظهرت اصابة اربعة منهم ونحن نعمل بتواصل ولدينا خطوات مستمره لتجاوز ما حدث".

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