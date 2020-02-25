2020/02/25 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

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محافظ النجف يعلن تنفيذ 9 إجراءات وقائية وصحية لمواجهة فايروس كورونا

يتبع ..........





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