محافظ النجف يعلن تنفيذ 9 إجراءات وقائية وصحية لمواجهة فايروس كورونا


محافظ النجف يعلن تنفيذ 9 إجراءات وقائية وصحية لمواجهة فايروس كورونا
2020/02/25 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

محافظ النجف يعلن تنفيذ 9 إجراءات وقائية وصحية لمواجهة فايروس كورونا

يتبع ..........

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