2020/02/25 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع ..........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ النجف يعلن تنفيذ 9 إجراءات وقائية وصحية لمواجهة فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
محافظ النجف يعلن تنفيذ 9 إجراءات وقائية وصحية لمواجهة فايروس كورونا
يتبع ..........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ النجف يعلن تنفيذ 9 إجراءات وقائية وصحية لمواجهة فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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