بالوثيقة.. برقية حكومية عراقية عاجلة مع طلب تنفيذ على الفور اثر ظهور 4 اصابات بـ ’’كورونا’’ في كركوك

2020/02/25 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، فرهارد نعمة الله حسين، برقية حكومية عاجلة مع طلب تنفيذ على الفور، الى وزارة النفط، بعد ظهور 4 اصابات بـ فيروس كورونا في كركوك.

وجاء في البرقية: "بعد تسجيل عدد من حالات الإصابات بفيروس كورونا في محافظة كركوك، نرجو استخدام مستشفى k1 موقعا للحجر الصحي، والمعالجة وإشعار شركة نفط الشمال بذلك لغرض تقديم التسهيلات اللازمة للفرق الصحية".

وأصدر محافظ كركوك وكالة، راكان الجبوري، الثلاثاء (25 شباط 2020)، عدداً من القرارات بسبب وصول فايروس كورونا إلى محافظة كركوك، بعد تسجيل إصابة أربعة اشخاص قادمين من إيران حاملين الفايروس المميت.ووفق وثيقة صادرة عن المحافظ تلقتها (بغداد اليوم) تضمنت القرارات: "تجهيز الصحة بمولدة سعة (250 كيفي) خلال 24 ساعة، يتولى قسم التخطيط العام وقسم الحاسبات إجراء اللازم فورياً، إضافة الى استحصال موافقة من وزير النفط والصحة على استخدام مستشفى (k1) مكان للعلاج والحجر فوراً".وجاء في القرارات التي اُصدرت عن المحافظ: "تعطيل دوام المدارس والجامعات والمعاهد لحين اكمال فرق الصحة وإجراءات الفحص حتى اشعار اخر، ومنع إقامة مجالس عزاء جماعية والافراح لمدة 15 يوماً، إضافة الى فحص القادمين من خارج المحافظة، وتتولى الجهات الأمنية الصيدليات والمذاخر بتوفير الكمامات وعدم احتكارها او غلاء أسعارها".

يأتي ذلك، بعد ان أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، إصابة أربعة أشخاص بفايروس كورونا في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تؤكد تشخيص 4 حالات جديدة بفايروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة الى إيران وعادت للبلاد".

واوضحت الوزارة في بيانها انه "تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة، وظهرت نتائج التحليل بإصابة تلك العائلة بفايروس كورونا المستجد".

وأكدت "اتخاذ كافة الاجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين"، داعية الى "التعاون مع تطبيق الاجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية".

وكانت أول حالة إصابة بفايروس كورونا، قد ظهرت، الاثنين (24 شباط 2020)، قد سُجلت في محافظة النجف، لطالب إيراني يدرس في الحوزة الدينية بالمدينة القديمة داخل المحافظة.

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