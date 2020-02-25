2020/02/25 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

نشرت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء (24 شباط 2020)، صورا ومقاطع فيديو لنائب وزير الصحة تم التقاطها ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو.. نائب وزير الصحة الإيراني يظهر مع اعراض الاصابة بكورونا خلال لقاء تلفزيوني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو.. نائب وزير الصحة الإيراني يظهر مع اعراض الاصابة بكورونا خلال لقاء تلفزيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).