العراقيون ينتظرون الصيف الحار لـ”انحسار كورونا”.. ماذا سيحدث عند عودة الشتاء؟

2020/02/25 | 16:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تبشر الدراسات والأبحاث العلمية، بتراجع فيروس كورونا المستجد خلال فصلي الربيع والصيف القادمين، حيث ان الفايروسات لا تستطيع العيش وإكمال دورتها في درجات حرارة مرتفعة.ونقل تقرير أمريكي اطلعت عليه “يس عراق”، عن الخبيرة الاختصاصية في الصحة العامة جزلة فضة، توقعها انخفاض المرض مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وأكدت أن […]

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