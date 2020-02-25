مجلس الوزراء يطلق مبالغ عاجلة لوزارة الصحة لمواجهة “كورونا”

2020/02/25 | 16:51 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



وجه مجلس الوزراء، الثلاثاء، بإطلاق مبالغ مالية عاجلة إلى وزارة الصحة والمحافظات لمواجهة فيروس كورونا ...

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