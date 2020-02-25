2020/02/25 | 16:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهاجم النائب عن تيار الحكمة الوطني، ستار الجابري، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، داعياً إياه إلى الابتعاد عن ثقافة تسويق الأزمات والتهرب من المسؤولية، محاولاً في الوقت نفسه "تبرير" عدم قيام مجلس النواب بدوره الرقابي في محاسبة الفاسدين.وقال الجابري في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "لا اعرف طبيعة المعلومات التي استند عليها علاوي في كيل الاتهام للمنظومة التشريعية في البلاد، ولماذا اتجه للاعلام بدلا من التحدث معنا لنحقق في ما سمعه".وادعى "هذه العمومية التي ينهجها علاوي هي سبب كل الخراب الذي حل بالدولة، وهي التي افقدت الشعب ثقته بممثليه، بل جعلت النواب عاجزين عن محاسبة الفاسدين لان العمومية واتهامهم بالفساد قيد كل تحركاتهم"، في محاولة منه للتنصل عن مسؤولية النواب والبرلمان عن الدور الرقابي.وأضاف "على علاوي ان يكون جريئا وهو في بداية رحلته، وليقدم اسماء النواب الذين سمع عنهم انهم حصلوا على رشاوى ليجعلوا من التصويت سرياً، حتى يعرف المواطن الحقيقة وصحة ادعائه من عدمه".وأردف "على علاوي ان يبتعد عن ثقافة تسويق الأزمات والتهرب من المسؤلية، وان لا يعصب اي فشل او اخفاق برأس الجميع دون ان يميز بين الأبيض والأسود والعمل بسياسة التعميم وتبادل التهم".واعتبر الجابري ان "تغريدة علاوي كانت غير موفقة وفُهمت على انه عاجز ان يكون جزء من الحل، محاولا ان يتعكز على الجمهور وإقحامه في معركة إثبات الوجود بنفس عاطفي بعيد عن سياسة الدولة".وأشار الى انه "على المكلف ان يكون قائدا حقيقيا ميدانيا، لقد سئمنا وسئم شعبنا التغريدات التي لا تغني عن فقر ولا تشبع من جوع".وختم الجابري بالقول "على علاوي ان يكون واقعيا وان يغادر ثقافة إدارة الدولة بالتغريدات وافتعال الأزمات".وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، قد غرّد على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" صباح اليوم، قائلاً "لقد وصل إلى مسامعي ان هناك مخطط لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين ويتمثل هذا المخطط بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً أأمل ان تكون هذه المعلومة غير صحيحة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يهاجم علاوي و"يبرر" عدم محاسبة البرلمان للفاسدين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يهاجم علاوي و"يبرر" عدم محاسبة البرلمان للفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).