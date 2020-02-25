بالصور .. طلبة ذي قار ينظمون مسيرة

2020/02/25 | 16:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادخرج المئات من طلبة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمسيرة حاشدة تضامنية مع المتظاهرين، توجهت الى ساحة الاعتصام الرئيسية وسط مدينة الناصرية.وقال مراسلنا ان المسيرة الطلابية حملت عنوان "مستمرون حتى تحقيق المطالب"، وهي تمثل رسالة دعم ومساندة من قبل طلبة واساتذة مختلف كليات المحافظة الى المتظاهرين حتى تحقيق المطالب المشروعة في الاصلاح السياسي والاقتصادي والخدمي.

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