زلزال يضرب ضواحي ميناء لافت جنوبي ايران

2020/02/25 | 16:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ضرب زلزال متوسط بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء عند الساعة الثالثة و12 دقيقة و7 ثانية ضواحي ميناء “لافت” بمحاذاة جزيرة “قشم” جنوبي البلاد.وافاد مركز رصد الزلازل بجامعة طهران (العاصمة)، ان هذه الهزة وقعت في عمق 9,3 كم من سطح الارض.كما حدّد المصدر نفسه، مركز الزلزال بضواحي لافت […]

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