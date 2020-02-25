مكافحة الإرهاب تهاجم مجموعة من عصابات داعش في تلال الخانوكة

2020/02/25 | 16:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، مجموعة من بقايا داعش في تلال الخانوكة شمالي صلاح الدين.

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