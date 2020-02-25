2020/02/25 | 17:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أعلن مدير مصنع منسوجات ذي قار، رزاق حسين الركابي، اليوم الثلاثاء، البدء البدء بإنتاج الكمامات الطبية وبواقع 2000 يوميا في ‏المحافظة.‏ وقال الركابي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن” مصنع منسوجات ذي قار باشر اليوم بشكل رسمي بانتاج الكمامات الطبية وبمعدل 2000 ‏يومياً كبداية، مشيرا الى ان “المصنع يسعى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. مصنع المنسوجات يعلن البدء بإنتاج الكمامات بواقع 2000 يوميا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. مصنع المنسوجات يعلن البدء بإنتاج الكمامات بواقع 2000 يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).