دراسة جديدة توضح إمكانية التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها

2020/02/25 | 17:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة توصل الباحثون في مركز “جي إف زد” الألماني للأبحاث الجيولوجية لعلوم الأرض، إلى مفاهيم قد تساعد في تحسين قدرة البشرية على اكتشاف الزلازل في وقت مبكر.وتستند هذه الخوارزمية الجديدة إلى حقيقة أن الزلازل تنبعث منها موجات يطلق عليها ( “Prompt Elasto-Gravity” PEGS)، التي هي أساسًا تغيرات مفاجئة في الجاذبية بسبب تفاعلات […]

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