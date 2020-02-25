2020/02/25 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير صحة محافظة السليمانية صباح هورامي، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وأشار هورامي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس محافظة السليمانية، الى إخضاع اربعمئة شخص عائد من إيران للرقابة الصحية للتأكد من سلامتهم وعدم حملهم الفيروس، كإجراء وقائي لمنع وصول الفيروس إلى الإقليم، مضيفا أن حكومة إقليم كردستان اتخذت التدابير الوقائية اللازمة لمنع تفشي الفيروس.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة السليمانية : إخضاع 400 عائد من إيران للمراقبة الصحية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة السليمانية : إخضاع 400 عائد من إيران للمراقبة الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).