2020/02/25 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة لمواجهة خطر فايروس كورونا في عموم العراق.

وقدم وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي عرضا مفصلا عن الواقع الصحي في البلاد وإجراءات الوزارة وخلية الأزمة التي شُكلت بموجب الأمر الديواني رقم خمسة وخمسين، وما تم إنجازه خلال الأيام الاأخيرة الماضية من إجراءات عملية وحملات توعية، وعن احتياجات الوزارة والفرق الصحية.

وأكد المجلس إيلاء موضوع مكافحة انتشار فيروس كورونا أهمية قصوى وأعلى درجات الاهتمام، من خلال دعمه لعمل خلية الأزمة ومتابعتها للتطورات الصحية أولا بأول، وضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع دول الجوار ومنظمة الصحة العالمية.

وقرر قيام وزارة المالية بإطلاق المبالغ اللازمة إلى وزارة الصحة والمحافظات بشكل عاجل وخلال يومين، وبما يمكنها من مواجهة فيروس كورونا وأخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشاره، واستثناء وزارة الصحة والمحافظات من تعليمات تنفيذ العقود لسنة الفين وأربعة عشر، قدر تعلق الأمر بمكافحة الفايروس.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصرف مبالغ لوزارة الصحة العراقية لمكافحة فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصرف مبالغ لوزارة الصحة العراقية لمكافحة فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).