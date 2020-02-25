كركوك تعطل دوام المدارس وتمنع إقامة مجالس العزاء لمواجهة كورونا

2020/02/25 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محافظة كركوك، اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل إصابة أربعة أشخاص بالمحافظة.

وتم خلال مؤتمر صحفي، الكشف عن الإجراءات الوقائية التي أقرت في الاجتماع الذي ضم محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري، والجهات المعنية الأخرى بالمحافظة، والتي كان من بينها تعطيل الدوام بالمدارس والجامعات والمعاهد إلى إشعار آخر، ومنع إقامة مجالس العزاء والمناسبات الأخرى لمدة خمسة عشر يوما، وقيام الفرق الصحية بالتعاون مع نقاط السيطرة بفحص جميع القادمين إلى المحافظة، وإلزام الصيدليات والمذاخر، بتوفير الكمامات وعدم احتكارها أو رفع أسعارها، وتجهيز مستوصف صحي بالمستلزمات والمعدات الضرورية لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.

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