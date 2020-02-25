2020/02/25 | 17:08 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صيدلة البصرة تطالب بتوفير الكمامات مجاناً للطلبة وتحذيرات من السفر للنجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 17:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صيدلة البصرة تطالب بتوفير الكمامات مجاناً للطلبة وتحذيرات من السفر للنجف) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صيدلة البصرة تطالب بتوفير الكمامات مجاناً للطلبة وتحذيرات من السفر للنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).