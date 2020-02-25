صحة كربلاء تؤكد عدم تسجيل أية إصابة بكورونا حتى الآن

2020/02/25 | 17:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، أهالي المحافظة العراقية بأنها لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، مؤكدة استمرارها بالإجراءات الوقائية والاحتر...

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