2020/02/25 | 17:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "مكافحة الارهاب" يشتبك مع عناصر داعش في الشرقاط

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