خوفا من «كورونا».. الأردن يحظر الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا

2020/02/25 | 17:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) قررت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، حظر الطيران القادم من إيطاليا بعد ظهور فيروس كورونا وتفشيه بها.

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