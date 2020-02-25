2020/02/25 | 17:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «كورونا» يفسد المهمة المستحيلة ويحاصر توم كروز (المستقلة) – منى شعلان/ أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية “باراماونت بيكتشرز” إرجاء تصوير النسخة السابعة من فيلم “مهمة مستحيلة” في إيطاليا بسبب فيروس “كورونا” ، حسبما ذكرت قناة (فرنسا 24) .وكان من المقرر تصوير مشاهد للفيلم في مدينة البندقية الإيطالية، ولمدة 3 أسابيع، إلا أنه بعد تفشي […]

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