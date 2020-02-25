الخنجر يعلن عدم استعداد كتلته المشاركة في حكومة تخلو من الكتل الكردية

2020/02/25 | 17:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن زعيم المشروع العربي في العراق خميس الخنجر يوم الثلاثاء عن عدم استعداد كتلته المشاركة في حكومة رئيس مجلس المكلف محمد علاوي في حال خلوها الكتل الكوردستانية.وقال الخنجر في بيان اليوم، “نتمنى على رئيس مجلس الوزراء المكلف ان يعي طبيعة الحكومة الانتقالية التي يسعى الى تشكيلها والتي تفرض عليه ان ينتبه لخصوصية اقليم […]

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