الصناعة تطمئن العراقيين بشأن أقنعة الوقاية من كورونا

2020/02/25 | 17:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية يوم الثلاثاء عن استعدادها لتلبية حاجة وزارة الصحة والمذاخر والمواطنين من أقنعة الوقاية "الكمامات" والمستلزمات الطبية الأخرى.

وذكر بيان للوزارة، أنه "استجابة لتوجيهات خلية الأزمة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمواجهة مرض كورونا، استنفرت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود جهودها وطاقاتها لإنتاج الكمامات ومختلف المستلزمات الطبية في جميع المعامل التابعة لها".واكد البيان، "استعداد الشركة لتوفير الكمامات الطبية المتكونة من ثلاث طبقات بجودة عالية إلى كافة المؤسسات الطبية والمذاخر والصيدليات والمواطنين بالكميات المطلوبة".

ومنذ أمس الاثنين، سجل العراق 5 حالات إصابة بالفيروس هم إيراني جرى إجلاؤه إلى بلده، و4 عراقيين قدموا من إيران أيضاً.

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