2020/02/25 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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قرار من محافظ الديوانية بشأن امتحانات نصف السنة لطلبة الدارسة الابتدائية بمراحلها كافة

يتبع ..........





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