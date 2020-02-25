2020/02/25 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

يشهد تنظيم دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو2020"، حالة من الضبابية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد والذي من شأنه أن يقوم بإلغاء المسابقات في حالة تفشيه بشكل كبير وعدم إمكانية السيطرة عليه.

وقال عضو اللجنة الأولمبية الدولية ديك باوند في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، إن "هناك مهلة ثلاثة أشهر لتقرير مصير أولمبياد طوكيو 2020، والتي يهددها تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين، وقد تكون المدة شهرين إذا اضطررنا إلى ذلك".

وأضاف "هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تبدأ في الحدوث، يجب تعزيز الإجراءات الأمنية، وتوفير الطعام المناسب، وتأمين القرية الأولمبية والفنادق".

وتابع، "في حالة عدم تحقيق تقدم في الحد من الفيروس، ربما ننظر في إلغاء الأولمبياد".

وأردف "هذه هي الحرب الجديدة وعليك مواجهتها.



في ذلك الوقت، سأقول إنه يتوجب على الجميع طرح سؤال واحد..



هل بات الفيروس تحت السيطرة بشكل يجعلنا واثقين من الذهاب إلى طوكيو، أم لا؟".

بغداد اليوم-بغداد

أكد مدرب منتخب شباب العراق بكرة القدم، قحطان جثير، الثلاثاء (25 شباط 2020) أن الفريق طوى منافسات الدور الاول لفرق المجموعة الاولى بالبطولة العربية الجارية في السعودية، بعد التأهل للمرحلة الثانية.

وقال جثير في بيان الموفد الصحف

بغداد اليوم/ متابعة

نشر ألكسندر يميليانينكو مصارع الفنون المختلطة عبر حسابه على "إنستغرام"، صورًا له برفقة رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان، أثناء نزال تدريبي بعدما اتفق الطرفان في وقت سابق على النزال المباشر بينهما.

وعلق يميليانينك

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو المكتب الاعلامي باتحاد الكرة محمد خلف اليوم الثلاثاء (25 شباط 2020)، عن انتظار اتحاده تحديد الاتحاد الدولي بكرة القدم الملعب البديل للقاء إيران وهونغ كونغ في التصفيات الاسيوية المزدوجة والمقررة بالعاصمة الايرانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اولمبياد طوكيو 2020 مهددة بالالغاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اولمبياد طوكيو 2020 مهددة بالالغاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).