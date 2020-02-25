لبنان تقرر وقف الرحلات الدينية مع البلدان التي تشهد تفشيا لكورونا

2020/02/25 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، إن مجلس الوزراء قرر ضبط حركة الطيران ووقف الرحلات ...





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