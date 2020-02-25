2020/02/25 | 17:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاريدو يتولى تدريب الوداد المغربي (المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي تعيين المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق، خلفا للفرنسي سيباستيان ديسابر. وبحسب بيان رسمي أصدره الوداد، سيبدأ جاريدو مباشرة التحضير لمواجهة النجم الساحلي التونسي، ناديه السابق، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل.ديسابر (43 عاما) […]

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