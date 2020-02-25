كورونا تصعّد وتيرتها في العراق.. إصابات جديدة وتعطيل دوام وإجراءات “عاجلة”

2020/02/25 | 17:22 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قررت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية بمحافظات الإقليم الأربع...

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