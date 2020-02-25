بالوثيقة... امانة مجلس الوزراء تخاطب وزارة النفط لاستخدام مستشفى كي وان بكركوك موقعا للحجر الصحي

2020/02/25 | 17:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

خاطبت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزارة النفط لاشعار شركة نفط الشمال، باستخدام مستشفى كي وان في كركوك موقعا للحجر الصحي للمصابين بفايروس كورونا.

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