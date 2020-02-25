مصدر طبي: انتحار برفسور في اللغة الإنجليزية بجامعة ذي قار شنقا داخل منزله

2020/02/25 | 17:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، بانتحار برفسور في اللغة الإنجليزية بجامعة ذي قار شنقا داخل منزله.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "البروفيسور في اللغة الانجليزية بجامعة ذي قار (ر.



ز)، انتحر شنقا داخل منزله في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

واضاف ان "الجثة نقلت إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا موسع بالحادث لمعرفة ملابساته".

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