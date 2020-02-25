الخزاعي: تدخل مستشاري الحلبوسي في التقييم الحكومي سابقة خطيرة

2020/02/25 | 17:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصفت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، انعام الخزاعي، اليوم الثلاثاء، تدخل مستشاري رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في دراسة المنهاج الحكومي الجديد بأنه سابقة خطيرة.قالت الخزاعي، النائبة عن كتلة سائرون، في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "رئيس مجلس النواب أصدر أمراً بتشكيل لجنة نيابية لتقييم المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف، لكنه استبعد اغلب اعضاء اللجنة البرلمانية المختصة بهذا الشأن".وأضافت "استبعاد أعضاء لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي وإحلال مستشاري رئيس البرلمان محلهم يعد سابقة خطيرة".واعتبرت انه "بذلك أقصى إرادة جميع الكتل البرلمانية التي صوتت سابقاً لصالح تشكيل اللجنة أعلاه لغرض دراسة المنهاج الحكومي ومدى دقيّة وجديّة الحكومة في تنفيذه".ونوهت الخزاعي إلى إن "الأعم الاغلب من أعضاء اللجنة الحالية يطابقون الرؤية السياسية رئيس مجلس النواب".وأكدت على ان "هذا الإجراء يعد ضرباً لروح الديمقراطية المبنية اصلاً على الاختلاف في وجهات النظر لتقوية عمل اللجان في معالجة التشريعات والقوانين".ولفتت الى ان "التجارب السابقة كشفت لجميع ابناء الشعب العراقي عن أن أغلب الوعود الحكومية ماهي إلا مادةً للتسويق الاعلامي".وطالبت الخزاعي في ختام بيانها "بحصر دراسة المنهاج الحكومي الجديد بلجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجة".

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