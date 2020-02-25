الكعبي يناقش مع وزير التخطيط نسب الفقر في البلاد و

2020/02/25 | 17:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادناقش النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، مع وزير التخطيط، نوري الدليمي، التقرير الاخير للوزارة عن النسبة "المخيفة" للفقر في المحافظات الوسطى والجنوبية.وذكر بيان لمكتب الكعبي، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "ناقش اليوم خلال زيارته مقر وزارة التخطيط برفقة عددا من النواب، التقرير الاخير للوزارة الخاص نسب الفقر في المحافظات".وركز الكعبي، بحسب البيان، على "ادراج محافظة ميسان بين المدن الاكثر فقرا"، على الرغم من أن محافظة المثنى سجلت أعلى نسبة للفقر في تقرير الوزارة بلغت 52%.وأشار الكعبي الى ان "المدن العراقية ومنها ميسان ليست مدنا فقيرة بمواردها بقدر ما هي فقيرة باستثمار هذه الموارد وتحقيق الفائدة الاكبر لمواطنيها عبر خلق مشاريع تنموية والتركيز على المشاكل الاهم".وأكد على أهمية "البنى التحتية والتعليم والصحة وايجاد فرص عمل لشريحة العاطلين، وهذا كله يحتاج الى مرونة وقيادة حكيمة لبلوغ نتائج حقيقية تلبي طموح المواطنين وتنهي معاناتهم".واضاف ان "النواب حملوا قائمة بأهم المطالب والمقترحات الكفيلة بإيجاد حل مناسب لمشكلة الفقر في العراق، وبخاصة في محافظة ميسان ثاني اكبر محافظة من حيث انتاج النفط وافضلها زراعيا".وبين مكتب الكعبي ان "اللقاء اثمر عن جملة من المقترحات الخاصة بزيادة تخصيصات برامج الحد من الفقر وزيادة الاهتمام ببرامج الرعاية الاجتماعية وتنمية الاقاليم وتخصيص الاموال اللازمة لإتمام المشاريع المتلكئة".واضاف "كما بحث تشريع قانون خاص بصندوق دعم الشباب وتأمين قروض بدون فوائد لهم، وزيادة القروض للمشاريع الزراعية والصناعية والاستثمارية بشكل عام".وأردف "وادراج مشروع مجاري منطقة المجبس ومشاريع البنى التحتية لمنطقتي الرحمة الاولى والثانية في ميسان ضمن تخصيصات العام الجاري وكذلك مشاريع منطقة ام عبيدة التابعة لناحية الرفاعي".واشار الى "امكانية اطلاق حصة محافظة ميسان من مخصصات البترودولار للسنوات الماضية، وتدوير مخصصات المشاريع المقرة ضمن موازنة 2019 الى العام الجاري ومنها بناء صومعة حبوب في المحافظة وبناية جامعة ميسان وغيرها من المشاريع المهمة".

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