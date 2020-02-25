“هواوي” تطلق نسخة جديدة من هاتفها القابل للطي

2020/02/25 | 17:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت شركة “هواوي” الصينية، النقاب عن هاتفها المحمول الذكي القابل للطي بشاشة عرض أعلى نقاء وأكثر تقدما، في أمل منها إقناع المستهلكين باقتناء المنتج الجديد.وقال مدير المبيعات ريتشارد يو في حفل طرح الهاتف الجديد، إن “السعر يبلغ 2499 يورو أي 2709 دولار، وسيباع في أنحاء العالم اعتبارا من الشهر مارس المقبل”.[…]

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