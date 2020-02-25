بالوثيقة.. محافظ ذي قار يوجه صندوق الإسكان والمصارف بايقاف الاستقطاع من المقترضين

2020/02/25 | 17:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

وجه محافظ ذي قار وكالة ابا ذر العمر، صندوق الاسكان في المحافظة بايقاف الاستقطاع من المقترضين من ابناء المحافظة.

وبحسب وثيقة حصلت "الغد برس" على نسخة منها فان، العمر وجه صندوق الاسكان بايقاف عملية الاستقطاع من الكقترضين، بالاضافة الى ايقاف حجز راتب الكفيل واستقطاع الغرامات، وذلك لحين وصول الاجابة الى كتاب اطفاء الديون لابناء المحافظة، بناء على تصويت مجلس النواب على ان محافظة ذي قار منكوبة.

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