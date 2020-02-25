الصحة النيابية تقلق من تفشي فيروس “كورونا” وتكشف عن إجراءاتها

2020/02/25 | 17:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت عضو لجنة الصحة النيابية سهام الموسوي، اليوم الثلاثاء، عن تخوفها من احتمالية تفشي فايروس كورونا في البلاد.وقالت الموسوي في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” ان “إجراءات وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا لا ترتقي وحجم الأزمة في البلاد”.واضافت ان ” لجنة الصحة النيابية متخوفة من احتمال تفشي فيروس […]

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