إجلاء موطن إيراني إلى بلاده لاكتشاف إصابته بكورونا في النجف

2020/02/25 | 17:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجلت السلطات العراقية مواطنا إيرانيا كان أول مصاب بفيروس كورونا الجديد في العراق إلى بلاده.

وأوضح مصدر طبي، أنه بعد الاتفاق والتنسيق بين وزارة الصحة العراقية والقنصلية الإيرانية وموافقة منظمة الصحة العالمية، تم إخلاء المواطن الايراني المصاب بفايروس كورونا إلى بلده.

وأضاف أن المصاب خرج بالفعل من مستشفى الحكيم العام في النجف، حيث كان يرقد من يومين، ويجري نقله عن طريق البر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة ومهيأة لهذا الغرض إلى إيران.

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