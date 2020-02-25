للوقاية من كورونا.. صلاح الدين تعطل الدوام يومين

2020/02/25 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين اعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد.وذكر بيان لمكتب المحافظ تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”الاخير وجه بتعطيل الدوام الرسمي في الجامعات و المعاهد و المدارس و الدوائر الحكومية باستثناء البلديات و الصحة و الماء و الكهرباء و المجاري ليومي الاربعاء […]

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