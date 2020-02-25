"كورونا" يصيب مسؤولين إيرانيين رفيعين

2020/02/25 | 18:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصيب نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي والنائب في البرلمان محمود صادقي، بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال مستشار وزير الصحة الإعلامي علي رضا وهاب زاده في تغريدة إن "اختبار كورونا المستجد الذي أجري للسيد حريرجي، نائب وزير الصحة الذي كان في الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، جاء بنتيجة إيجابية".

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن نائب وزير الصحة أصيب بالفيروس وهو الآن قيد الحجر الصحي.

وأفادت وكالة "فرانس برس" أن حريرجي كان يعاني من سعال متكرر، بينما تصبب عرقا خلال مؤتمر صحافي مشترك الاثنين مع المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي.

ومن جهة أخرى، قال عضو بالبرلمان يمثل طهران، الثلاثاء، إن الاختبارات أثبتت اصابته بالفيروس.

وكتب محمود صادقي على "تويتر": "اختبارات كورونا الخاصة بي جاءت إيجابية.



ليس لدي أمل كبير في الاستمرار في الحياة في هذا العالم".

وفي نفس الرسالة دعا صادقي، رئيس السلطة القضائية في إيران إلى الافراج عن السجناء السياسيين لمنع إصابتهم بالمرض، والسماح لهم بقضاء فترة تفشي هذا المرض مع أسرهم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت إيران ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 15 شخصا، فيما سجلت 34 حالة إصابة جديدة بالمرض، ليرتفع العدد إلى 35.

ودعت وزارة الصحة الإيرانيين إلى البقاء في منازلهم، خشية انتشار أوسع للمرض القاتل.

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