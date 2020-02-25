أمريكا تتحدث عن إخفاء إيران معلومات حيوية بشأن كورونا

2020/02/25 | 18:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" من التقارير حول "حظر النظام الإيراني معلومات متعلقة بفيروس كورونا".

وقال بومبيو في تغريدة بموقع تويتر ان "واشنطن قلقة للغاية من أن إيران ربما أخفت تفاصيل حيوية بشأن انتشار فيروس كورونا".

وأعلنت إيران، الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 15 شخصا، فيما سجلت 34 حالة إصابة جديدة بالمرض.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني، ليرتفع عدد ضحايا المرض إلى 15، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 95.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" بأن الضحايا الجدد هما سيدتان مسنتان في محافظة مركزي، وسط البلاد، ومريض ثالث في محافظة ألبرز، الواقعة شمالي إيران.

ودعت وزارة الصحة الإيرانيين إلى البقاء في منازلهم، خشية انتشار أوسع للمرض القاتل.

كذلك تم تسجيل عدد من الإصابات لمواطنين إيرانيين سافروا إلى دول مجاورة، منهم حالتان لزائرين إلى دولة الإمارات، وحالة ثالثة لطالب إيراني وصل إلى مدينة النجف العراقية.

وفي حصيلة سابقة، شددت وزارة الصحة الإيرانية على أن 12 شخصا فقط لقوا حتفهم بسبب الفيروس حتى الآن، فيما أشار نائب إلى أن العدد يفوق ذلك بكثير.

وكان نائب عن مدينة قم الإيرانية، قد قال الاثنين، إن حصيلة وفيات "كورونا" في المدينة بلغت 50 شخصا، متهما الحكومة في البلاد بالتستر على حقيقة تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" شبه الرسمية في إيران، عن النائب أحمد أميريبادي فرحاني، إن حصيلة الضحايا تغطي الفترة من 13 فبراير الجاري.

ولم تتحدث السلطات الرسمية في البلاد عن إصابات بفيروس "كورونا" في قم، العاصمة الدينية في إيران، سوى الأربعاء الماضي، 19 فبراير.

وأعلنت السلطات حينها إصابة شخصين بفيروس "كورونا"، ولم تمض ساعات حتى أعلنت وفاتهما، مما أثار علامات استفهام كبيرة.

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