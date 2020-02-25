تحالف ’’الوطن اولاً’’ يوجه رسائل لوزارتي الصحة والتربية والمرجعيات الدينية من جميع المذاهب بشأن فايروس كورونا

2020/02/25 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

طالب تحالف "الوطن أولا"، اليوم الثلاثاء، برفع مستوى الإجراءات لمواجهة فيروس كورون...





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