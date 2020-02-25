2020/02/25 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم إبراهيم القاسم ، الثلاثاء (25 شباط 2020)، عن موقف مجل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد الآسيوي يكشف موقفه من تأجيل دوري الأبطال: ننتظر الاجتماع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ متابعة
كشف الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم إبراهيم القاسم ، الثلاثاء (25 شباط 2020)، عن موقف مجل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد الآسيوي يكشف موقفه من تأجيل دوري الأبطال: ننتظر الاجتماع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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