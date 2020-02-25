الاتحاد الآسيوي يكشف موقفه من تأجيل دوري الأبطال: ننتظر الاجتماع

2020/02/25 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

كشف الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم إبراهيم القاسم ، الثلاثاء (25 شباط 2020)، عن موقف مجل...





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