2020/02/25 | 18:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربية ذي قار تخول المدارس بان يكون الخميس آخر يوم لامتحانات نصف السنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 18:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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