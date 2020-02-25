منبئ جوي يقرع جرس الإنذار: سيول قادمة من إيران

2020/02/25 | 18:24 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



تشير التوقعات إلى منخفض جوي ماطر عالي الفعالية، تتأثر به عموم مناطق البلاد على أن ينتهي صباح يوم غد ا...

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