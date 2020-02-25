لجنة دراسة المنهاج الحكومي تعقد اجتماعها الاول برئاسة الكعبي

2020/02/25 | 18:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقدت لجنة دراسة المنهاج الحكومي، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الاول برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي.

وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "لجنة دراسة المنهاج الحكومي عقدت اجتماعها الاول لبحث المنهاج الوزاري الذي اعدته الحكومة المكلفة والمزمع منحها الثقة خلال جلسة استثنائية سيعقدها مجلس النواب الخميس المقبل".

واضاف ان "الكعبي شدد على اهمية ان هذا المنهاج يأتي من كونه الاطار العام لعمل الحكومة المقبلة والمعّد وفق اسس واولويات تحكمها طبيعة المرحلة الراهنة، ولا تعد منهجا تفصيليا لعمل الوزارات التي ستكلف بإعداد منهج تفصيلي خاص بكل منها فضلا عن احتواءه على جداول زمنية".

واشار البيان الى انه "المنهاج تضمن عدة محاور تتعلق بالتهيئة للانتخابات المقبلة وسيادة القانون واعادة هيبة الدولة والاصلاح الحكومي الذي ينقسم الى عدة محاور اغلبها اقتصادية تخص حياة المواطنين والقطاعات الخدمية والبنى التحتية وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية".

واشار الى ان "المجتمعين ابدوا ملاحظات هامة حول فقرات المنهاج الذي ارسله رئيس الوزراء المكلف، واقترحت اللجنة اضافة احد النواب والمستشارين السياسي والمالي للمجلس الى عضويتها وبحسب الاختصاص".

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