صحة ذي قار تقرر منع الزيارات لمستشفى الحسين التعليمي وتقتصر دخولها على المرضى مع مرافق واحد

2020/02/25 | 18:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، منع الزيارات لمستشفى الحسين التعليمي واقتصاردخولها على المرضى.

وقالت الصحة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "بالنظر للظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق وحفاظآ على صحة وسلامة ابناء المحافظة تقرر عدم السماح بالزيارات الى مستشفى الامام الحسين التعليمي صباحاً ومساءً".

واضافت "وأقتصار دخول المستشفى للمرضى مع مرافق واحد فقط واعتباراً من اليوم".

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