2020/02/25 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب تحالف الوطن أولا، اليوم الثلاثاء، الحكومة بضرورة رفع مستوى إجراءاتها الصحية والوقائية لمواجهة انتشار وباء كورونا.وقال التحالف في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الظرف الذي يواجهه العراق سواء في ضعف الإمكانيات الصحية أو قلة عدد المستشفيات والمراكز الصحية وتهالكها وكذلك قلة الإمكانيات البشرية المتخصصة يتطلب من وزارة الصحة وبقية الوزارات المعنية إجراءات عاجلة واستثنائية لمواجهة مخاطر انتشار هذا الوباء القاتل".وأضاف "من ضمن هذه الاجراءات إيقاف الرحلات الجوية مع الدول التي انتشر فيها وغلق الحدود البرية معها وتزويد المنافذ الحدودية والمطارات وتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية الصحية والدول المتقدمة في المجال الطبي".ودعا التحالف "وزارة التربية إلى تعطيل دوام المدارس في المحافظات التي تم تسجيل إصابات فيها وكذلك بقية الدوائر الحكومية التي لا يؤثر تعطيلها على الوضع العام للبلاد واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة".وناشد التحالف "المرجعيات الدينية من جميع المذاهب والديانات والمؤسسات الإعلامية إلى القيام بدورها التوعوي اللازمة في مثل هذه الظروف".

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