استشهاد متظاهر برصاص القوات الامنية في ساحة الخلاني

2020/02/25 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر طبي في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد متظاهر في ساحة الخلاني متأثراً بجراح أصيب بها خلال مواجهات مع القوات الامنية في ساحة الخلاني.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "المتظاهر كان قد أصيب برصاصة في الرأس ونقل على إثرها إلى المستشفى إلا أنه فارقت الحياة".وبين ان "نحو 20 متظاهراً أصيبوا برصاص القوات الأمنية إصابات متفاوتة، تم نقلهم الى مستشفيات العاصمة".

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