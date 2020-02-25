2020/02/25 | 18:24 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة بغداد توجه إنذاراً إلى أصحاب صيدليات بسبب الكمامات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 18:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد توجه إنذاراً إلى أصحاب صيدليات بسبب الكمامات) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد توجه إنذاراً إلى أصحاب صيدليات بسبب الكمامات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).