2020/02/25 | 18:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الثلاثاء، مقتل عدد كبير من عناصر داعش بانزال جوي في تلال حمرين جنوب الشرقاط.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، ان "قوة من الجهاز نفذت عملية نوعية بانزال جوي في منطقة خانوكة في تلال حمرين جنوب الشرقاط".

واضاف "اسفرت عن قتل عدد كبير من ارهابي داعش بينهم قياديين، والتفاصيل لاحقا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عدد كبير من عناصر داعش بانزال جوي في تلال حمرين جنوب الشرقاط) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عدد كبير من عناصر داعش بانزال جوي في تلال حمرين جنوب الشرقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).