كمين يطيح بارهابيين اثنين في مخمور

2020/02/25 | 18:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، القبض على اثنين من الارهابيين بعد نصب كمين محكم لهم في مخمور.وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الرابعة عشرة وبالتعاون مع فوج الاستطلاع والمراقبة التابع للفرقة، القت القبض على اثنين من الارهابيين بعد نصب كمين محكم […]

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