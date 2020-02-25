سائرون: لا تمديد لفترة تكليف علاوي و180 نائباً يحضرون الجلسة الاستثنائية

2020/02/25 | 18:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد تحالف سائرون، تمديد فترة تكليف محمد توفيق علاوي في حال أخفق بنيل ثقة البرلمان، فيما أشار إلى أن أكثر من 180 نائباً سيصوت على الكابينة الوزارية.

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